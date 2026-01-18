El estreno de Universidad de Chile en la temporada 2026 tendrá que seguir esperando, toda vez que el amistoso programada de la U para enfrentar a Racing Club este domingo 18 de enero no se podrá llevar a cabo finalmente.

¿La razón? Serios incendios forestales amenazan la Región del Biobío y las autoridades locales optaron por la cancelación del encuentro para centrar todos sus esfuerzos en aplacar las incesantes llamas.

Bolavip Chile está presente en Concepción y pudo constatar la fiereza de las llamas, las cuales no dan tregua en las inmediaciones del recinto penquista y del terminal de buses, el cual se encuentra al lado del estadio.

El fuego amenaza el Ester Roa. | Foto: Bolavip

Así se encuentra las inmediaciones del estadio. | Foto: Bolavip

Las voraces llamas tienen cubierto el cielo penquista de humo, el cual dificulta la respiración y tiene atemorizado a los vecinos del sector quienes esperan que las llamas no se propaguen más de lo que ya ha hecho.

Lamentablemente para la U, no podrá tener su estreno internacional este domingo, pero primó la cordura y en este momento el fútbol pasa a un segundo plano cuando hay familias que están sufriendo con los incendios forestales que no dan tregua en la Región del Biobío.

En síntesis

La Universidad de Chile canceló su amistoso ante Racing Club programado para el domingo 18 de enero.

Los incendios forestales en la Región del Biobío obligaron a suspender el evento deportivo.