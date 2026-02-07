El inicio de Damián Pizarro en Racing está lejos de ser el esperado. Oficializado hace solo algunas semanas como refuerzo, el exdelantero de Colo Colo atraviesa un complejo presente en Avellaneda, donde todavía no logra meterse en la consideración real del cuerpo técnico y suma partidos sin siquiera aparecer en la convocatoria.

Luego de un paso para el olvido por Le Havre de Francia —a donde llegó a préstamo desde Udinese—, la llegada a la Academia parecía una oportunidad ideal para relanzar su carrera. Sin embargo, el panorama no ha cambiado demasiado: en los tres encuentros disputados desde su arribo, Pizarro no ha sido citado y este sábado ante Argentinos Juniors volverá a quedar fuera incluso del banco de suplentes.

Damián Pizarro sigue sin ser considerado por Gustavo Costas en Racing.

Desde su presentación, Gustavo Costas dejó en claro que el delantero llegaba como una apuesta más que como una solución inmediata. “Es un chico de 20 años. Un nueve muy potente, apareció a los 18 años muy bien. Jugador con una característica bien de 9. Fuerte, que todavía le falta…”, señaló el DT, marcando de entrada que se trata de un proyecto a desarrollar.

Pero fue otra frase del entrenador la que generó mayor ruido en Argentina. Costas transparentó que el fichaje del chileno respondió más a un contexto económico que estrictamente futbolístico. “Es una carta que tenés que jugar. Por la economía de Racing, lo que podíamos traer era él”, lanzó, dejando en evidencia que su llegada estuvo condicionada por el bajo costo del préstamo desde Udinese.

Esa etiqueta de “apuesta” parece estar pesando más de la cuenta en este arranque. No fue citado en su llegada ante Rosario Central, tampoco apareció ante Tigre y hoy nuevamente quedó al margen del partido ante Argentinos de Brayan Cortés.

Así, el panorama del ex Colo Colo vuelve a ser cuesta arriba. Sin minutos, sin convocatorias y con un discurso que lo ubica como una inversión a futuro, Damián Pizarro enfrenta otro inicio complejo en su carrera. La incógnita ahora es cuánto tiempo tendrá para revertir la situación antes de que Racing, nuevamente, pase página.

