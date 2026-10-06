El Cacique tiene que recibir al Velero en medio de una incesante lluvia en Santiago que complica la cancha del Estadio Monumental.

Este martes 6 de octubre Colo Colo enfrenta a Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, donde el Cacique llega con la ventaja de 1-0 que consiguió en la ida.

Los albos se impusieron en el epílogo ante el equipo de la Primera B, con el gol de cabeza de Lautaro Pastrán en los descuentos, que hizo festejar a los hinchas colocolinos que llegaron al Estadio Chinquihue.

Luego de una semana de aquello, la revancha se disputa en el Estadio Monumental, reducto que sembró dudas de albergar este duelo por el delicado estado de la cancha, luego del concierto de Romeo Santos y Prince Royce del 20 de septiembre.

Si bien se terminó confirmado el partido en La Ruca, el mayor problema ha ocurrido en las últimas horas, por la incesante lluvia que ha caído sobre Santiago desde la tarde del lunes.

Pese a las inclemencias del tiempo, el campo de juego pasó la revisión del árbitro Francisco Soriano, pues fue cubierta con una carpeta para evitar el empozamiento del agua.

El árbitro Francisco Soriano verifica el estado del terreno de juego del Estadio Monumental.



El área norte es la que se ve más afectada por la lluvia. @Cooperativa pic.twitter.com/Lg7BOuALDr — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) October 6, 2026

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Se juega con lluvia y todo

De esta forma se confirma que el partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se juega esta noche a partir de las 20:30 horas en el Monumental.

Ahora hay que esperar que la cancha aguante todo el cotejo, pues iniciado el partido rápidamente se empezaron a inundar ciertos sectores, como el área norte.