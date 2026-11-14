El entrenador de Cobreloa se refirió a la definición de la Primera B, donde su equipo va por el ascenso y el título este domingo en Calama.

Este domingo se jugará finalmente la última fecha de la Liga de Ascenso o más conocida como Primera B, luego del lío con San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt. Ahora Cobreloa depende de lo que haga ante el Velero para ver si es campeón y asciende directamente.

Los loínos necesitan ganar y que San Luis de Quillota se enrede con los ariqueños para no ir a un partido de definición -también le sirve empatar y que los canarios pierdan-. Ambos duelos se juegan en simultáneo mañana desde las 18:00 horas, pero los naranjas se han propuesto concentrarse cien por ciento en su compormiso.

Así lo señaló el propio entrenador Mario Salas en conferencia de prensa, quien adelantó que evitarán que les llege información a sus jugadores durante el partido en el Estadio Zorros del Desierto.

“A mí personalmente me ha pasado en distintas ocasiones, como para ser campeón, como para salvarnos del descenso que fue con Magallanes. Y la verdad que la gente también muchas veces se encarga de mostrar o de decir lo que acontece en el otro estadio. Yo creo que lo fundamental va a ser estar enfocados y concentrados en el partido, por lo tanto información de parte nuestra no va a entrar a la cancha. Creo que no es necesario distraer al jugador”, comentó el Comandante.

“Evidentementre muchas veces se dan cuenta de cosas que suceden. Ahora, el trabajo nuestro tiene que ver con que los niveles de concentración del jugador sean tales que, esté ajeno a todo lo que sucede afuera. Esperemos que los jugadores estén en ese estado de concentración, para que lo de afuera no influya”, continuó.

“El partido es sumamente difícil con Puerto Montt y creo que empezar a preocuparnos con otras cosas o distractores nos va a llevar por otro camino”, completó el estratega nacional.

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Mario Salas en la conferencia de prensa de Cobreloa. (Foto: Captura)

La clave para que Cobreloa sea campeón

En la misma línea, Salas hizo un llamado a sus dirigidos a mantener la calma, pues cree que tienen todas las herramientas para sacar la tarea adelante en la jornada dominical.

“Yo creo que lo principal es mantener la calma, es mantener la tranquilidad. Este grupo son situaciones que ya conoce, por lo tanto estos jugadores ya han vivido esta experiencia. Tenemos las herramientas para vencer a Puerto Montt, ahora esas herramientas tiene que florecer en ese determinado momento y para eso tiene que haber una concentración absoluta, estar viviendo el partido al cien por ciento”, apuntó el ex DT de Colo Colo y Universidad Católica.