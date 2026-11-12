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DECISIÓN FINAL

¡OFICIAL! Así queda la tabla de posiciones de Primera B con San Marcos y Puerto Montt

La clasificatoria no tendrá alteraciones luego de la decisión de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La Primera B tiene un nuevo escenario.
© PhotosportLa Primera B tiene un nuevo escenario.

La Primera B acabó con los problemas de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt. Luego de la expulsión del cuadro norteño y las acusaciones en contra del elenco salmonero, el torneo sufrió un giro dramático.

¿Qué ocurrió? La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP descartó la desafiliación de ambas instituciones. Esto significa que la tabla de posiciones no tendrá ningún tipo de alteración.

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Con tal panorama, Cobreloa y San Luis de Quillota se mantienen en lo más alto, compartiendo 54 puntos. Si tras la última jornada alcanzan las mismas unidades, habrá compromiso de definición por el título.

En tanto, Rangers de Talca sigue hundido en el casillero número 16 con 21 puntos. La escuadra rojinegra tendrá que apelar a un milagro para no descender a la Segunda División de Chile.

Cabe consignar que la ANFP aún no ratifica la programación oficial de la fecha 30. Será clave para el futuro de los clubes.

La Primera B le puso punto final al escritoriazo. (Imagen: Photosport)

La Primera B le puso punto final al escritoriazo. (Imagen: Photosport)

Así queda la tabla de posiciones de Primera B

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Cobreloa 29 15 9 5 52 30 22 54
2 San Luis 29 15 9 5 44 30 14 54
3 Santiago Wanderers 29 14 8 7 48 32 16 50
4 Deportes Antofagasta 29 13 9 7 51 26 25 48
5 Magallanes 29 13 7 9 45 44 1 46
6 San Marcos de Arica 29 11 10 8 35 28 7 43
7 Deportes Recoleta 29 11 9 9 41 43 -2 42
8 Deportes Copiapó 29 11 8 10 43 42 1 41
9 Unión Española 29 11 6 12 34 37 -3 39
10 Deportes Iquique 29 9 11 9 42 33 9 38
11 Deportes Puerto Montt 29 11 5 13 29 36 -7 38
12 Deportes Temuco 30 9 9 12 46 45 1 36
13 Curicó Unido 30 8 10 12 30 47 -17 31
14 Club Deportes Santa Cruz 29 4 12 13 29 43 -14 24
15 Unión San Felipe 29 5 8 16 19 53 -34 23
16 Rangers de Talca 29 5 6 18 28 47 -19 21
Martín Aliaga
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