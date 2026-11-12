¡OFICIAL! Así queda la tabla de posiciones de Primera B con San Marcos y Puerto Montt

La clasificatoria no tendrá alteraciones luego de la decisión de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La Primera B acabó con los problemas de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt. Luego de la expulsión del cuadro norteño y las acusaciones en contra del elenco salmonero, el torneo sufrió un giro dramático.

¿Qué ocurrió? La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP descartó la desafiliación de ambas instituciones. Esto significa que la tabla de posiciones no tendrá ningún tipo de alteración.

Con tal panorama, Cobreloa y San Luis de Quillota se mantienen en lo más alto, compartiendo 54 puntos. Si tras la última jornada alcanzan las mismas unidades, habrá compromiso de definición por el título.

En tanto, Rangers de Talca sigue hundido en el casillero número 16 con 21 puntos. La escuadra rojinegra tendrá que apelar a un milagro para no descender a la Segunda División de Chile.

Cabe consignar que la ANFP aún no ratifica la programación oficial de la fecha 30. Será clave para el futuro de los clubes.

La Primera B le puso punto final al escritoriazo. (Imagen: Photosport)

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Así queda la tabla de posiciones de Primera B