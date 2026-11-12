¡Giro dramático en Primera B! Decisión final sobre San Marcos de Arica y Puerto Montt

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP descartó la desafiliación de los dos elencos mencionados.

La Primera B sufre un giro dramático. Luego de la desafiliación de San Marcos de Arica y tras las acusaciones en contra de Deportes Puerto Montt, el torneo de ascenso tiene un nuevo escenario.

¿Qué pasó? La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP revirtió la primera expulsión mencionada y desestimó los reclamos contra el otro conjunto en cuestión. Fue comunicado este 12 de noviembre.

Según expuso el órgano en el caso del cuadro norteño, los integrantes de la entidad no pudieron “formarse la convicción de que efectivamente el club denunciado” presentó información falsa.

Sin embargo, recibió una multa de 2.000 UF (cercana a los 83 millones de pesos chilenos). Lo importante es que podrá seguir compitiendo en el profesionalismo sin mayores problemas.

Por su parte, Deportes Puerto Montt quedó eximido de cualquier sanción. No se entregó el argumento que conllevó a tal determinación por parte de los jueces pertinentes. Será revelado a la brevedad.

La Primera B no tendrá desafiliaciones. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Se define la Primera B

De este modo, la última fecha de la categoría se disputará con el panorama original. No habrá modificaciones a la tabla de posiciones y la lucha por un cupo para subir a la Liga de Primera está al rojo vivo.

Cabe consignar que la ANFP debe ratificar la programación para la decisiva jornada 30. En esta, los equipos se jugarán el todo o nada: la teleserie llegó a su capítulo final.