La Primera B arriesga nuevo giro dramático por este club: “El descenso o desafiliación”

Deportes Puerto Montt no tiene tranquilidad. Esta vez, tendrá que presentarse ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

La Primera B está en incertidumbre. Tras la expulsión de San Marcos de Arica (que debe ser ratificada), la teleserie de la categoría de ascenso tiene un nuevo capítulo: un club arriesga sufrir la misma pesadilla que el cuadro norteño.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Deportes Puerto Montt. Luego de que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP desestimara un castigo hacia la institución sureña por la legimitad de los acusantes, se presentó una apelación.

Según indica Radio ADN, un grupo de equipos se unió para reclamar frente a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina: quiere que se analice a cabalidad la denuncia que fue rechazada contra el elenco salmonero.

“Rangers de Talca, Curicó Unido, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz también presentaron su respectivo recurso en contra“, comenzó señalando la fuente mencionada.

Sobre la razón, expuso: “Luego de que se declarara inadmisible la denuncia al consignar que los clubes querellantes no tenían legitimación para presentar dicha acción“.

“Justamente, este punto es muy importante de recalcar, ya que, en el primer juicio, el Tribunal no revisó el fondo de la demanda contra el cuadro puertomontino, algo que sí podría hacer la Segunda Sala“, aportó.

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Deportes Puerto Montt puede sufrir un mazazo en la Primera B. (Imagen: Photosport)

La teleserie de la Primera B vive nuevo episodio

Finalmente, se detalló qué tipo de penas pueden recaer contra Deportes Puerto Montt. La acusación es grave: por presuntas infracciones tributarias y ocultamiento de información financiera ante la ANFP.

“Las sanciones que solicitaban los querellantes iban desde la resta de puntos hasta el descenso o la desafiliación, castigos que podría resolver la Segunda Sala si así lo considera necesario”, cerró el reporte.