Este miércoles llegó una importante noticia desde Europa respecto al futuro del delantero chileno Damián Pizarro, quien pertenece a Udinese, pero se encontraba a préstamo en Le Havre de Francia, con el interés de Colo Colo por volver a contar con sus servicios.

En el Cacique corría con cierto favoritismo para ser el nuevo delantero de la temporada 2026 y competir por el puesto con Javier Correa, donde el bloque que lidera el presidente Aníbal Mosa apostaba por su nombre.

Pero el resto del directorio no estaba muy de acuerdo y preferían inclinarse por otros candidatos, como el argentino Maximiliano Romero.

En medio de esta discusión, esta jornada desde Italia informaron la decisión que tomó Udinese, ya que se rompió el préstamo con el equipo francés, donde Pizarro solo disputó dos partidos (26 minutos) en la primera parte de la Ligue 1.

“El Udinese Calcio anuncia la rescisión anticipada de la cesión de Damián Pizarro al Le Havre por mutuo acuerdo. Por lo tanto, el jugador regresará al Udinese”, comunicó esta mañana el cuadro de Friuli.

Damián Pizarro tuvo un opaco paso por Le Havre.

Cabe recordar que la semana pasada el presidente del conjunto de Normandía, Jean-Michel Roussier, había hablado de lo que estaba pasando con el delantero de 20 años, quien se encontraba en Chile y no se había presentado tras las fiestas de fin de año.

“Si Pizarro no se presenta a los entrenamientos antes del próximo lunes, el Le Havre AC podría sancionarlo por falta grave y rescindir la cesión con un coste mínimo”, lanzó al periódico Le Havre Paris Normandie.

En síntesis