El préstamo de Damián Pizarro del Udinese al Le Havre de la primera división francesa, generó muchas expectativas y se pensó que el delantero que partió de Colo Colo a Europa encontraría en el país galo la tranquilidad necesaria para encontrar su mejor versión.

Es más, el atacante ni siquiera participó en la selección chilena sub 20 que jugó el Mundial de la categoría precisamente para privilegiar su estadía en su nuevo club.

Sin embargo, la realidad es otra y Damián Pizarro apenas registra 26 minutos en el Le Havre y no ha sido citado en los últimos partidos, lo que preocupa.

El entrenador Didier Digard fue consultado por la situación del chileno, declarando sin pelos en la lengua que “está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea”.

Si no es un buen momento personal para Damián Pizarro, tampoco lo es para su equipo, por que Le Havre apenas tiene nueve puntos trás nueve fechas, encontrándose en el lugar 14 de la Liga.

No es la primera vez que el DT critica a Damián Pizarro

Didier Digard había declarado anteriormente que el chileno “no está al ciento por ciento técnicamente. Tiene un perfil muy diferente.Es un delantero que no participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar. Aún necesita adaptarse a nuestro estilo de juego”.

