La cesión de Damián Pizarro desde el Udinese al cuadro francés Le Havre, hacía presumir que el chileno por fin habría encontrado un lugar para poder demostrar todas sus condiciones, es más, una de las razones por la que no fue considerado para ser parte de la selección chilena en el Mundial sub 20, era precisamente para que se adaptara de la mejor forma.

Sin embargo, el delantero no ha podido ser titular aún en el equipo galo, y fue el propio entrenador Didier Digard el que salió a explicar los pocos minutos que registra el delantero nacional con su nuevo club.

“Aún no está al ciento por ciento técnicamente. Tiene un perfil muy diferente. Es un delantero que no participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar”, aseguró el estratega.

Además afirmó que no todo pasa por el problema técnico, sino que además “aún necesita adaptarse a nuestro estilo de juego“.

Le Havre no está en una posición cómoda en la Liga de Francia donde apenas tiene cinco puntos en seis partidos disputados y este sábado tienen un difícil encuentro ante el Rennes.

El entrenador de Damián Pizarro explica por qué no juega

¿Cuántos minutos ha jugado Damián Pizarro en Le Havre?

El ex Colo Colo fue a la banca en la derrota ante Racing (0-1) y en el empate ante el Metz (0-0), en tanto, pudo hacer su debut y jugar 13 minutos ante el Lorient.