Ha pasado poco más de un año en que Damián Pizarro dejó Colo Colo para vivir su gran experiencia en el fútbol europeo. Sin embargo, su pasar en el Viejo Continente de seguro no ha sido como el jugador lo esperaba.

En Udinese nunca logró ganar la confianza del técnico Kosta Runjaić y hoy en Le Havre no lo pasa nada bien, mucho menos luego de las durísimas declaraciones de su DT Didier Digar.

Días atrás, el entrenador del Decano francés declaró lo siguiente: “Está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea“, lo que habría dejado, con justa razón, bastante desmotivado al ex atacante de los Albos.

¿Damián Pizarro quiere volver a Colo Colo?

Si bien el jugador no se ha referido públicamente a un posible regreso a Colo Colo, esta tarde, el propio Damián Pizarro subió una enigmática publicación a sus redes, mensaje que bien podría interpretarse como un guiño al ‘Cacique’.

No dijo nada. Solo se remitió a subir una historia con una imagen suya en blanco y negro defendiendo la camiseta del Popular, sumado a un emoji de lo que pareciera ser un rosario.

Damián Pizarro le ‘guiña el ojo’ a Colo Colo en redes sociales (foto: captura)

A sus 20 años, Damián solo ha sumado 26 minutos con la camiseta del Le Havre en los dos encuentros que ha disputado con dicho club.

En síntesis…

Damián Pizarro publicó una imagen suya con la camiseta del Popular y un rosario en redes sociales.

El ex atacante de Colo Colo ha disputado dos encuentros sumando solo 26 minutos en Le Havre.

El DT del club francés Le Havre, Didier Digar, declaró que Pizarro “no está a la altura de la tarea“.