Colo Colo sigue trabajando en lo que es la conformación de su plantel para lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Albos’ ven opciones para reforzar su plantilla, como también analizan los nombres que pueden dejar el club.

Dentro de esta última lista, aparece el atacante Alexander Oroz, quien no está en los planes de Fernando Ortiz para el próximo año y por esto, debe buscar opciones para seguir con su carrera en el 2026.

En las últimas horas se ha dado a conocer una importante información sobre lo que sería el futuro de la ‘Flecha’ para el próximo año, en donde tendría todo listo para seguir su carrera en otro equipo del fútbol chileno.

Se trata de Deportes La Serena, el equipo que es comandado hoy por Felipe Gutiérrez sería el nuevo destino para Alexander Oroz, según informó en su cuenta de ‘X’ la cuenta partidaria del conjunto ‘Papayero ‘TodoxCDLS’.

La Serena sería el nuevo club de Oroz para el 2026 | Foto: Photosport

“Alexander Oroz a un paso de ser nuevo jugador de Deportes La Serena para la temporada 2026. El extremo formado en Colo Colo debería ser oficializado en los próximos días por el club granate”, informaron.

De esta manera, Alexander Oroz tendría casi acordado su nuevo destino dentro del fútbol chileno, en donde Deportes La Serena sería su tercer club en su carrera tras sus pasos por Colo Colo y Deportes Iquique.

