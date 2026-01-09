Alexander Oroz puso punto final a una larga etapa en Colo Colo. El delantero formado en Macul utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente del club de sus amores, luego de no llegar a acuerdo para renovar su contrato y ser presentado como nuevo refuerzo de Deportes La Serena para la temporada 2026.

El “Flecha”, quien estuvo más de una década ligado al ‘Cacique’, publicó un emotivo mensaje acompañado de una imagen de sus primeros años en el club. “13 años que pasaron volando…”, escribió Oroz, dando cuenta del profundo vínculo que forjó con la institución que lo vio crecer desde niño hasta debutar en el profesionalismo.

En su despedida, el atacante agradeció de manera transversal al ‘Popular’, destacando no solo lo futbolístico, sino también lo humano. “Me voy muy agradecido con la institución, con cada persona que conocí en ella y con los hinchas que hasta el día de hoy me muestran su apoyo”.

Alexander Oroz dejó Colo Colo y se despidió con emotivas palabras (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Fue allí cuando a más de alguno le hizo brotar alguna lágrima: “Fueron muchos momentos que anhelaba vivir desde pequeño”, expresó, aludiendo a su formación en casa y a las oportunidades que tuvo defendiendo al Popular, cerrando con un “Muchas gracias, Eterno Campeón”.

Ahora, Alexander Oroz inicia un nuevo desafío como jugador ‘Papayero’, donde buscará continuidad y protagonismo tras años marcados por lesiones y altibajos. Su despedida, sin embargo, deja claro que su historia con el ‘Cacique’ no se borra y que el ‘Flecha’ siempre llevará a Colo Colo como parte fundamental de su carrera y su vida.

