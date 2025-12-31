Es un hecho que el futbolista Alexander Oroz no seguirá siendo parte de Colo Colo a partir de mañana, pues este miércoles 31 de diciembre termina su contrato con el Cacique.

El formado en la Casa Alba no renovó con el cuadro popular y emigrará de Macul por primera vez de forma definitiva, ya que en 2021 tuvo un periodo a préstamo en Deportes Iquique.

Si bien en Blanco y Negro tenían la intención de extender su contrato, no pudieron llegar a acuerdo con el jugador de 23 años, quien tendría todo avanzado para seguir en un equipo de provincia.

Según las últimas informaciones, el Flecha Oroz partiría a Deportes La Serena, manteniéndose en Primera División para la temporada 2026.

Pero en medio de estos rumores, el futbolista apareció con la camiseta de otro equipo del fútbol chileno, a través de una historia de Instagram que compartió con sus amigos. Se trata de la indumentaria de Santiago Wanderers, club al que no ha defendido hasta el momento.

Mira la historia de Alexander Oroz a continuación:

Captura de la historia de Instagram de Alexander Oroz.

Cabe recordar que Alexander Oroz fue ascendido al primer equipo de Colo Colo en 2022, donde tuvo chispazos, pero nunca se pudo consolidar, en gran medida debido a las constantes lesiones.

La última fue en agosto, un desgarro en los isquiotibiales por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un especialista español. Tras aquello, se perdió el resto de la temporada.

Este 2025 solo pudo disputar nueve partidos, en los que anotó tres goles y dio una asistencia.

En síntesis