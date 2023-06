Colo Colo con Gustavo Quinteros al mando sigue en deuda tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pero desde la dirigencia alba confían en tener un mejor segundo semestre.

El adiestrador argentino-boliviano ha tenido que recurrir a la cantera ante el bajo nivel de los refuerzos traídos esta temporada, es por esto que Damián Pizarro, jugador de 18 años, ha comenzado a ser una de las piezas fundamentales esta temporada.

Si bien Pizarro ha convertido tan solo tres goles desde su debut en el profesionalismo, el atacante sigue sumando elogios desde el extranjero.

Gracias a sus actuaciones, Pizarro ha sido nominado a los microciclos de la Roja | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Esta vez fue el turno del sitio inglés Breaking The Lines, el cual hizo un análisis de las jóvenes promesas del continente y no titubeó al considerar al novel ariete del conjunto Popular.

“Damián Pizarro es el último en abrirse paso en Chile con potencial. Pizarro es la versión chilena de Darwin Núñez en muchos sentidos”, advirtieron desde Europa.

“Es un delantero físico, atlético, con un excelente movimiento sin balón. Le encanta correr y es una verdadera amenaza aérea. Es un centrodelantero realmente fuerte y agresivo que usa bien su cuerpo para llevar el balón y luchar contra los defensores”, concluyeron desde Inglaterra.