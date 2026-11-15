Sorpresa en Colo Colo: el inesperado regreso que toma fuerza para la próxima temporada

En Colo Colo consiguieron un nuevo título dentro del fútbol chileno, en el que con fechas de anticipación lograron bajar su estrella 35, lo que era el gran objetivo para el equipo de Fernando Ortiz en esta temporada.

Ya consiguiendo su principal meta para este 2026, en el ‘Popular’ ya empiezan a pensar en lo que será el próximo año, en donde Colo Colo volverá a decir presente en la Copa Libertadores.

Por esto, en el ‘Cacique’ ya es un tema lo que podrá ser la conformación de su plantel para la próxima temporada, en donde desde el club deberán analizar la permanencia, salida o llegada de jugadores en el mercado de pases que ya se avecina.

En las últimas horas, una importante noticia es la que se ha conocido para el hincha de Colo Colo, en la que un viejo conocido del club podría pegar la vuelta y tener su retorno a los ‘Albos’ para el 2027.

Cortés podría tener su vuelta a Colo Colo | Foto: Photosport

Cortés cerca de volver a Colo Colo

El periodista nacional, Jorge ‘Coke’ Hevia destapó en las últimas horas en su cuenta de ‘X’ de la gran posibilidad que existe de que el portero Brayan Cortés pueda tener su vuelta a Colo Colo para el 2027.

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“En este minuto, Brayan Cortés vuelve a Colo Colo. No ve posibilidades de quedarse en Argentinos Juniors”, informó en su cuenta de ‘X’

El guardameta nacional aún pertenece a Colo Colo y hoy en día está a préstamo hasta finales de temporada en Argentinos Juniors de Argentina, club que ha estado más que conforme con el rendimineto del arquero y que incluso, ha buscado la permanencia del chileno.

Pero aquella permanencia hoy se ve más que lejana, debido a que el conjunto argentino tiene sueldos impagos con varios jugadores del plantel y esto haría más que complicada la permanencia de Cortés en Argentinos Juniors, quien debe comprar la carta del jugador, para poder quedarse con sus servicios.

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Con esta situación, hoy en día la continuidad de Cortés en el conjunto argentino se ve más que complicada para el 2027 y todo parece indicar de que el guardamenta nacional deberá volver a Colo Colo, en la que deberá decidir junto al club sobre si tendrá otra oportunidad en el ‘Albo’ o buscará un nuevo destino.