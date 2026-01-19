Emiliano Amor comienza un nuevo capítulo en su carrera. El defensor argentino, que dejó Colo Colo hace algunas semanas, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Defensa y Justicia, club que supo conquistar la Copa Sudamericana en 2020 y que vuelve a apostar por un jugador con experiencia y liderazgo para fortalecer su plantel.

A través de sus redes sociales, los hinchas del ‘Halcón de Varela’ se encargaron de darle una cálida bienvenida al defensor quien supo defender los colores del Popular durante casi cinco temporadas.

Pero la presentación no solo generó reacciones entre los hinchas de Defensa y Justicia. El protagonismo también lo tomaron los fanáticos de Colo Colo, quienes inundaron la publicación con mensajes cargados de afecto y preocupación por el bienestar del zaguero.

Hinchas de Colo Colo le desean éxito a Amor

“Cuídenlo mucho, es una maravillosa persona”, escribió un usuario, mientras otros recordaron su entrega con la camiseta alba y pidieron explícitamente que en su nuevo club lo valoren como merece. Incluso hubo comentarios que apuntaron a su calidad humana por sobre lo futbolístico, dejando claro el cariño que supo ganarse en Macul.

Mensajes como “Cuiden a Emi, quiere mucho a sus equipos” o “Que te vaya bien siempre” reflejan que Amor no pasó desapercibido en su etapa en Pedrero. Más allá de los resultados deportivos, construyó un vínculo emocional con la hinchada que hoy se traduce en buenos deseos desde la distancia.

Así, Emiliano Amor inicia su camino en Defensa y Justicia no solo con la ilusión de un nuevo desafío profesional, sino también con el respaldo silencioso —y a veces muy explícito— de una parte importante del pueblo albo, que sigue atento a su presente y espera verlo triunfar lejos de casa.

