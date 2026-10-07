El Tribunal de Disciplina prohibió el ingreso de más de 2 mil hinchas al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso tras los incidentes ante Huachipato.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP oficializó el castigo contra Coquimbo Unido tras los graves incidentes ante Huachipato en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso el pasado 30 de agosto, cuando los hinchas locales lanzaron fuegos de artificio al campo de juego. Uno de los proyectiles impactó en el arquero Christian Bravo, quien tuvo que salir en ambulancia, y por lo mismo el encuentro debió ser suspendido.

Este miércoles, y tras una larga demora, el organismo determinó castigar al conjunto ‘Pirata’ para los próximos dos partidos, por lo que el elenco de Hernán Caputto sufrirá un duro golpe para recibir a Colo Colo este domingo como local, en un duelo clave en la lucha por el título.

El arquero de Huachipato recibió de lleno el impacto de un proyectil (Photosport).

El tribunal resolvió prohibir el ingreso de los 2.765 que ese día ingresaron a la Galería Norte del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. “La sanción consistente en la prohibición de ingreso a los siguientes dos partidos en que le corresponda intervenir al club Coquimbo Unido, indistintamente si le corresponde jugar en calidad de local o de visita”, confirmó el organismo.

“Los números de cédulas de identidad de los dos mil setecientos sesenta y cinco (2.765) adherentes del club Coquimbo Unido se encuentran detallados en nómina adjunta a la presente sentencia, la cual para todos los efectos se considera parte integrante de la misma, dejando establecido, en todo caso, que este listado tendrá carácter de reservado”, apuntó el escrito.

De esta forma, el vigente campeón del fútbol chileno sufrirá una fuerte reducción de sus hinchas el próximo domingo ante el Cacique. El duelo se disputará en el reducto coquimbano a partir de las 15:00 horas.