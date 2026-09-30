Tribunal de Disciplina de la ANFP toma esta determinación con Universidad de Chile

La entidad aún no sanciona al conjunto estudiantil luego del escándalo de su barra en el Estadio Sausalito.

Universidad de Chile se acerca a su eventual castigo luego de su polémica contra Everton de Viña del Mar por Copa Chile. A pesar de que el cuadro azul accedió a cuartos de final, aún le resta un importante punto.

¿Cuál? Conocer su sanción en el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Es que durante la sesión de este martes 29 de septiembre, no hubo penalización por parte de la entidad correspondiente para el conjunto estudiantil.

Según indica el periodista Cristián Cavieres, las autoridades solo decidieron citar al club universitario para su siguiente jornada de trabajo. Es decir, la condena puede quedar establecida el martes 6 de octubre.

Lo curioso es que un día más tarde, Universidad de Chile comienza su travesía en la ronda de los ocho mejores equipos del certamen local contra Deportes Antofagasta. El 7 de octubre se disputará la ida.

Por ende, no hay certeza sobre cuál será el futuro de los hinchas laicos, que esperan por la determinación de los funcionarios encargados en Quilín. Lo más probable es que no puedan asistir a tal cruce contra el elenco de Primera B.

Universidad de Chile aún no es penalizada. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile aguarda por su castigo

Cabe consignar que según dicta el reglamento, la escuadra azul puede ser sancionada con una a cinco fechas sin público en Copa Chile y con el pago de una multa de 500 UTM.

Por el momento, Universidad de Chile no tiene novedades y mira a Deportes Antofagasta. La ida por los cuartos de final se jugará el 7 de octubre en el norte, mientras que la revancha será el día 21 del mismo mes en Santiago.