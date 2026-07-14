El delantero finalmente tuvo una leve rebaja en su sanción, lo que le da un leve respiro a los albos de cara al reinicio del torneo.

Colo Colo ya tiene respuesta. Durante la tarde de este martes 14, la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP entregó su veredicto definitivo sobre la apelación presentada por el club por el castigo a Javier Correa.

La resolución determinó rebajar la sanción de cuatro a tres partidos de suspensión, modificando así el castigo inicial impuesto por la Primera Sala. Eso sí, el organismo fue claro: se confirma la sentencia original, pero con una reducción en el “quantum” de la pena.

El fallo fue adoptado por unanimidad de los miembros presentes, lo que le da carácter definitivo a la decisión. De esta forma, Colo Colo consigue parcialmente su objetivo, aunque no logra la reducción mayor que esperaba para recuperar antes a su delantero.

Javier Correa podrá volver a jugar para Colo Colo en la fecha 19. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Con este nuevo escenario, Correa se perderá tres partidos en lugar de cuatro, lo que impacta directamente en la planificación de Fernando Ortiz. La noticia llega mientras el plantel trabaja en Colombia, con la dirigencia siguiendo minuto a minuto la resolución desde Quilín.

¿Jugará el Superclásico frente a la U?

Finalmente, Javier Correa se perderá solo los encuentros ante Deportes Limache, Everton y Unión La Calera, correspondientes a las fechas 16, 17 y 18 de forma respectiva.

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Por ende, podrá estar disponible para retornar en la fecha 19 ante O’Higgins y, más alentador aún para Colo Colo, en el Superclásico ante Universidad de Chile a jugarse en el Estadio Nacional el día domingo 23 de agosto de 2026, a las 15:00 horas.