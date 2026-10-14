El Tribunal de Disciplina de la ANFP emitió la sentencia contra Universidad de Chile luego de lo ocurrido el 24 de septiembre.

Universidad de Chile recibió un duro golpe por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Luego de una larga espera, las autoridades revelaron el castigo pertinente contra la escuadra azul por el escándalo en el Estadio Sausalito.

Tras los hechos acontecidos el 24 de septiembre contra Everton de Viña del Mar por Copa Chile, el conjunto estudiantil tendrá que disputar sus encuentros en dicho certamen sin parte de su hinchada por largo tiempo.

Según informa Radio Bío Bío, la sanción dicta que los 2.866 fanáticos de Universidad de Chile que estuvieron en el sector visitante en aquella jornada, no podrán ingresar a cuatro encuentros sin importar la competencia.

De esta manera, dicho grupo se mantendrá fuera versus Deportes Antofagasta por la revancha de Copa Chile y contra Everton, Universidad Católica y Cobresal por la Liga de Primera.

En caso de que el duelo contra la UC en el Claro Arena no reciba la autorización para contar con seguidores forasteros, la penalización se aplicará al próximo compromiso en el calendario oficial.

Universidad de Chile fue castigada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile recibe sanción tras escándalo contra Everton

A su vez, la institución local fue multada por 50 UF tras los incidentes. No se detalló un castigo para su público, tal como optó el Tribunal de Disciplina por el otro equipo involucrado.

Con ello, Universidad de Chile tendrá que comenzar a cumplir su sanción en su siguiente enfrentamiento, contra Deportes Antofagasta por la revancha de cuartos de final de Copa Chile.

Se jugará el miércoles 21 de octubre, desde las 20:00 horas, en estadio por confirmar.