La sorpresiva decisión que tomó la ANFP con el suspendido Coquimbo Unido vs. Huachipato

El directorio de la ANFP tomó la decisión de reanudar el encuentro que fue suspendido por graves incidentes: estadio, fecha y hora confirmada.

Una sorpresiva decisión habría tomado el directorio de la ANFP respecto al suspendido partido entre Coquimbo Unido y Huachipato. Pese a los graves incidentes registrados el pasado domingo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el organismo resolvió que el encuentro por la fecha 21 de la Liga de Primera deberá completarse.

El compromiso fue interrumpido a los 68 minutos, cuando Huachipato se imponía por 1-0, luego de que desde la Galería Norte fueran lanzados diversos elementos pirotécnicos hacia el terreno de juego. Uno de los principales afectados fue el arquero acerero Christian Bravo, quien recibió el impacto de al menos cuatro bombas de estruendo, según consignó el informe del árbitro Nicolás Gamboa.

La situación obligó a Bravo a recibir atención médica y posteriormente a ser internado en un centro asistencial de la Región de Coquimbo. Pese a la gravedad de lo ocurrido y a que el encuentro tuvo que ser suspendido, la ANFP decidió que los minutos restantes deberán disputarse en una nueva fecha y escenario.

Estadio y fecha estarían confirmados

De acuerdo con información de ADN Deportes, Coquimbo Unido y Huachipato ya fueron notificados de la resolución que tomó la mesa del directorio de la ANFP.

El partido quedó programado para el miércoles 16 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna, recinto donde se completará el compromiso que hasta ahora tiene al conjunto de Talcahuano en ventaja por 1-0. La reprogramación, además, ya aparece publicada en el sitio oficial del Campeonato Chileno.