El goleador de Colo Colo recibió nuevas fechas de suspensión por la Primera Sala tras los gestos realizados hacia hinchas de Universidad de Chile.

Un duro revés vuelve a sufrir Colo Colo en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, que otra vez dejará al delantero Javier Correa fuera de algunos partidos, luego de los gestos realizados en el último Superclásico.

El goleador argentino se pasó de rosca en los festejos del triunfo por 2-1 el pasado 23 de agosto en el Estadio Nacional, siendo denunciado por Universidad de Chile por haber apuntado a los hinchas azules con un “gesto obsceno”.

Es por ello que este martes tuvo que presentarse en Quilín, donde la Primera Sala le terminó dando DOS fechas de suspensión, que era el mínimo por reincidencia, castigo que también esperaban en el Estadio Monumental.

Cabe recordar que Correa ya había sido sancionado hace unas semanas atrás con otros tres partidos, por sus declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa en el último partido por la Copa de la Liga.

Este castigo lo tuvo que cumplir en el reinicio de la Liga de Primera 2026, perdiéndose los primeros tres partidos de la segunda rueda.

Javier Correa queda suspendido por dos partidos tras los gestos en el Superclpasico. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Publicidad

Los partidos que se perderá Javier Correa

Ahora el atacante de 33 años quedará al margen para los compromisos contra Huachipato (fecha 22) y Deportes Concepción (fecha 23).

El primero de ellos será este fin de semana, cuando el Cacique visite a los Acereros el próximo domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción.

En síntesis

Dos fechas de suspensión recibió Javier Correa por gesto obsceno en el Superclásico.

recibió Javier Correa por gesto obsceno en el Superclásico. Huachipato y Deportes Concepción son los próximos partidos que se perderá el delantero.

son los próximos partidos que se perderá el delantero. Tres partidos previos había sido sancionado por criticar al árbitro Nicolás Gamboa.