La espera se acabó y este miércoles 21 de enero Colo Colo volverá a pisar una cancha en Uruguay, toda vez que disputará su último encuentro amistoso de la pretemporada enfrentando al gigante Peñarol.

El Cacique viene de una dura derrota frente a Alianza Lima por 2-3, donde Javier Correa fue la gran figura que tuvo el equipo dirigido por Fernando Ortiz tras anotar dos goles que, a la postre, no sirvieron para mucho.

Colo Colo acumula un empate y una caída en la pretemporada. | Foto: Photosport

Peñarol, por otro lado, vivió un amistoso de alto vuelo frente a River Plate de Uruguay. En Maldonado, el carbonero y el cuadro millonario empataron sin goles en un compromiso vibrante y con mucha presencia de público.

El último amistoso de Colo Colo en Uruguay también representa obligaciones para Fernando Ortiz, toda vez que el Cacique no ha mostrado una buena imagen en la pretemporada y llega con dudas al inicio de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo vs. Peñarol: ¿Cuándo y a qué hora?

Chilenos y uruguayos se verán las caras este miércoles 21 de enero a las 9 de la noche de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite?

No habrá transmisión televisiva.

Internet: Así se podrá ver

Disney+ será el encargado de llevar el partido a los hogares y dispositivos móviles.