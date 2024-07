Verónica Bianchi no entiende el interés de Boca Juniors por Carlos Palacios: "¿Qué le ve Juan Román Riquelme que nosotros no?"

En Colo Colo se viven días claves por el tema del mercado de pases tanto por la llegada de jugadores como las posibles salidas, las que podrían generar un problema a Jorge Almirón para afrontar la segunda parte del año, tal es el caso del mediocampista Carlos Palacios.

“La Joya”, como le apodan, estaría siendo nuevamente seguido de cerca por Boca Juniors y en Argentina afirmaron que el entrenador del conjunto Popular no le pondría traba a su salida ante una buena venta.

Y es que llevarse al delantero formado en Unión Española no es una tarea para nada fácil, ya que el precio que se fijó para que pueda partir es de 4.5 millones de dólares, de los cuales el Cacique recibirá el 40% de la venta porque el resto del pase pertenece a Vasco Da Gama de Brasil.

Palacios es una pieza fundamental en el esquema de Almirón | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

VERÓNICA BIANCHI NO LOGRA ENTENDER EL INTERÉS DE BOCA POR CARLOS PALACIOS

En el programa No Es Para Tanto de TNT Sports, la periodista Verónica Bianchi tomó el micrófono y miró con extrañeza el supuesto interés de los Xeneizes por contar con los servicios del jugador de 23 años.

“Palacios no está pasando su mejor momento, entonces eso a mí me llama la atención. ¿Qué le ve Juan Román Riquelme a Carlos Palacios que nosotros no somos capaces de distinguir en este momento? Que tiene talento lo tiene, pero no está pasando su mejor momento”, aseveró la comunicadora.

“Más allá de si se da este traspaso o no de Carlos Palacios a Boca, me gusta que nos estén viendo desde Argentina y ya hay varios jugadores allá como Thomas Galdames, Rodrigo Echeverría, Williams Alarcón, Javier Altamirano, Bruno Barticciotto. Hace 3 o 4 años no éramos un mercado vistoso para Argentina y hoy sí”, cerró.

LOS NÚMEROS DE CARLOS PALACIOS EN COLO COLO EN ESTE 2024

La Joya Palacios es considerado un titular indiscutido en el equipo que dirige Jorge Almirón. Esta temporada lleva seis goles y seis asistencias en 25 partidos disputados.