El volante nacional, Vicente Pizarro ha dado un gran salto en su carrera en lo que es esta temporada 2026, en la que el seleccionado chileno tendrá su primer experiencia en el extranjero

El ‘Vicho’ deja Colo Colo tras lo que han sido sus buenas temporadas en el ‘Cacique’ y hoy, tendrá su experiencia en el exterior, en la que parte al fútbol argentino.

Colo Colo llegó a un acuerdo con Rosario Central por el traspaso de Vicente Pizarro, quien llega a reforzar al equipo de Jorge Almirón para lo que es la temporada 2026.

En esta jornada, el conjunto argentino oficializó la llegada del volante nacional, quien llega al ‘Canalla‘ como uno de los grandes nombres para reforzar el equipo de Almirón en este año.

Pizarro da el gran salto a Argentina | Foto: Photosport

“Vicente Pizarro es nuevo jugador de Rosario Central. El volante de la Selección chilena llega procedente de Colo Colo. ¡Bienvenido al Canalla, Vicente!”, informaron.

De esta forma, se pone punto final a lo que es este traspaso, el que sin duda significa un gran paso para Vicente Pizarro, quien espera poder tener un gran paso en el fútbol argentino.