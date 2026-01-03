Este sábado 3 de enero comenzó la pretemporada 2026 de Colo Colo, donde parte del plantel se dio cita en la Clínica Meds de La Dehesa para las mediciones médicas.

En el primer grupo de esta jornada estuvieron Arturo Vidal, Alan Saldivia y Cristián Zavala, este último que venía de estar a préstamo en Coquimbo Unido donde fue campeón de la Liga de Primera 2025.

Es más, se creía que el extremo de 26 años se quedaría en la Cuarta Región, pero los clubes no alcanzaron un acuerdo y el oriundo de Puente Alto tuvo que reintegrarse al cuadro popular.

Así ya lo había anunciado el viernes el gerente deportivo Daniel Morón: “Zavala, desde que terminó el campeonato, es jugador de Colo Colo. Pasó por cirugía de apendicitis hace algunos días, y seguramente se va a reintegrar cuando nuestros doctores le den el alta, pero él vuelve a Colo Colo”.

Cabe recordar que Zavala tiene contrato por todo el 2026 con los albos, luego de haber tenido que extender su vínculo a mediados del año pasado, antes de ser cedido a los Piratas.

Finalmente, este sábado el jugador apareció en Clínica Meds con la nueva indumentaria de entrenamiento de Colo Colo, siendo captado por las cámaras de ‘Cacique Pasión’.

De esta forma, el entrenador Fernando Ortiz tendrá una alternativa más para la ofensiva del Cacique esta temporada.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis