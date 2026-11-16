En Colo Colo se sigue saboreando lo que fue la obtención de un nuevo título en el fútbol chileno, el que los ‘Albos’ lograron tras vencer por 2-1 a Ñublense de Chillán, en la que consiguieron la estrella 35.
Hace unos instantes, desde la distintas redes del conjunto ‘Popular’ dieron a conocer una emotiva arenga de su entrenador, Fernando Ortiz a sus jugadores antes de saltar al terreno de juego.
Dentro de esta, se pudo ver lo que fue un intenso discurso del ‘Tano’ a todos sus dirigidos, el que sin duda tocó la fibra de todos para poder conseguir su anhelado título.
Estas declaraciones rápidamente comenzaron a ser elogiadas por parte de los hinchas del ‘Popular’, quienes destacaron este arengazo de su DT a los jugadores y aprovechan de exigir la continuidad del entrenador para el 2027.