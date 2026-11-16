En las últimas horas salió a la luz la emotiva arenga de Fernando Ortiz en Colo Colo antes de bajar la estrella 35.

En Colo Colo se sigue saboreando lo que fue la obtención de un nuevo título en el fútbol chileno, el que los ‘Albos’ lograron tras vencer por 2-1 a Ñublense de Chillán, en la que consiguieron la estrella 35.

Hace unos instantes, desde la distintas redes del conjunto ‘Popular’ dieron a conocer una emotiva arenga de su entrenador, Fernando Ortiz a sus jugadores antes de saltar al terreno de juego.

Dentro de esta, se pudo ver lo que fue un intenso discurso del ‘Tano’ a todos sus dirigidos, el que sin duda tocó la fibra de todos para poder conseguir su anhelado título.

Estas declaraciones rápidamente comenzaron a ser elogiadas por parte de los hinchas del ‘Popular’, quienes destacaron este arengazo de su DT a los jugadores y aprovechan de exigir la continuidad del entrenador para el 2027.

VIDEO: REVISA EL ARENGAZO DE ORTIZ ANTES DE CONSEGUIR EL TÍTULO