Con los resultados obtenidos el fin de semana último, válidos por la fecha 27 del Campeonato Nacional, sin duda que el gran ganador fue Colo Colo, quien tras su triunfo ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, quedó a cuatro puntos del líder Cobresal y a dos del segundo, que es Huachipato, con nueve unidades por disputar.

Desde luego, la ilusión está ahí tras lo visualizado en la última jornada. En esa línea está el histórico relator, Vladimiro Mimica, quien en conversación con Bolavip, señaló que es lógico que con lo ocurrido, la esperanza se instaló en Pedreros.

“Los resultados de esta fecha del reinicio del torneo, le han permitido a Colo Colo ser el gran ganador de la fecha. La derrota impensada de Cobresal y el empate maravilloso que rescató Magallanes a Huachipato y queda a cuatro puntos, lo que abre la puerta de la esperanza a la hinchada”, expresó Mimica.

Sobre el partido mismo, el comunicador manifestó que no hay objeción alguna en el resultado final que favoreció al equipo de Gustavo Quinteros. “Colo Colo fue ampliamente superior a Unión La Calera, el gol de Damián y el penal, que es discutible, pero el resultado no pasa por la decisión del juez, si no porque La Calera fue un equipo mezquino, que vino a no perder al Monumental“, indicó.

“La bencina puede alcanzar”

Serán tres fechas a muerte las que se jugarán luego de la doble fecha de las clasificatorias sudamericanas y en ese sentido, los albos tendrán que apelar a todo con la intención de lograr el bicampeonato.

Mimica, sostiene que desde luego, todo puede pasar en estas fechas finales. “La bencina puede alcanzar, pero los resultados en el fútbol son tan inciertos, que evidentemente con nueve puntos por disputar, puede pasar cualquier cosa”, recalcó el relator deportivo.

En el cierre, el comunicador lamentó que otra vez, el fútbol se detenga, pero cuando se retome, serán duelos a muerte donde los tres candidatos lucharán por alcanzar la copa de campeón.

“Lamentablemente hay una nueva para y luego se jugarán esos puntos de manera correlativa, donde Colo Colo, al igual que Cobresal y Huachipato, se jugarán toda su opción”, cerró Vladimiro.

Palacios y el dos a cero ante los cementeros (Photosport)

El fixture de Colo Colo

La próxima semana, el Cacique enfrentará el primero de sus últimos 4 partidos de la temporada; Audax Italiano en La Florida, Unión Española en el Estadio Monumental y Curicó Unido en La Granja por el torneo, mientras que la final de la Copa Chile ante Magallanes será el 13 de diciembre.