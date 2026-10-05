Vozinha sufre duro revés tras su sorpresivo regreso a Colo Colo: “Elección tomada”

Colo Colo se alista para enfrentar a Deportes Puerto Montt en la revancha por los cuartos de final de Copa Chile. Luego del 1-0 de la ida, el conjunto albo recibirá a su símil sureño este martes 6 de octubre.
Y para dicho duelo, Vozinha lamenta un duro revés: no será citado. Si bien se puso a disposición rápidamente del cuadro popular tras su participación en la fecha FIFA junto a Cabo Verde, no será convocado por el cuerpo técnico.
Así lo indicó DaleAlbo, entregando pormenores de la situación. El guardavallas de 40 años tendrá que esperar por su oportunidad pese al esfuerzo realizado para convencer a Fernando Ortiz.
“El Tano ya tenía su elección tomada y definió a los porteros que estarán dentro de la citación para el compromiso frente a Deportes Puerto Montt“, comenzó señalando el medio.
Sobre la misma línea, el sitio agregó: “Considerará dentro de la convocatoria a Eduardo Villanueva y a Gabriel Maureira, dejando a Vozinha y a Fernando de Paul sin concentrar“.
Vozinha no será citado en Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt. (Imagen: Photosport)
Vozinha queda fuera en Colo Colo
Finalmente, la publicación advirtió del siguiente dilema que tendrá Fernando Ortiz: ¿a qué arqueros nominará en la Liga de Primera? El próximo desafío, contra Coquimbo Unido (11/10), está a la vuelta de la esquina.
“Vozinha estará listo para ser considerado por el entrenador en una nueva y dura decisión que tendrá que tomar Fernando Ortiz“, cerró.