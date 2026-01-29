Un vuelco de último minuto estaría ocurriendo con la opción de Víctor Dávila a Colo Colo, luego que el América se haya abierto a la opción a deshacerse del delantero chileno para poder insicribir a su nuevo fichaje extranjero.

Las Águilas llegaron a acuerdo con Palmeiras por el volante brasileño Raphael Veiga, pero ahora están desesperados por liberar el cupo, por lo que habrían accedido a dejar partir al atacante de 28 años hacia el Cacique.

Esto, pese a que ayer (miércoles) tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, el presidente Aníbal Mosa había descartado el arribo tanto de Dávila como de Diego Valdés, por temas económicos.

“A nosotros nos encantaría cualquiera de los dos. Efectivamente estaban dentro del radar nuestro, pero después de hechas las consultas y las conversaciones con los entornos de los jugadores, vimos que los valores que ellos ganan, por ser la calidad de jugadores que son, son inalcanzables para la realidad nuestra hoy día”, expuso el timonel albo.

En México se habría reactivado la opción

En el país azteca, el periodista Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports México, publicó en X que estarían avanzadas las negociaciones con el cuadro popular, incluso que el formado en Huachipato ya se contactó con el entrenador Fernando Ortiz.

“Víctor Dávila se acerca a Colo Colo, las negociaciones están avanzadas, el chileno ya habló con el Tano Ortiz para su llegada”, escribió el comunicador mexicano.

Y no fue el único, pues Ismael González de ESPN México también coincidió con esta información: “Se le abrió el panorama al América en las últimas horas. Parece que habría más de una baja, Víctor Dávila A NADA de llegar a Colo Colo. El chileno tiene interés y se podría concretar la operación en las próximas horas”.

