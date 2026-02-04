Esta tarde, Aníbal Mosa, durante la presentación de los refuerzos Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid en Colo Colo, reveló que no se han retirado del mercado generando gran ilusión en el pueblo albo. Tras ello, un nuevo nombre surgió en el Monumental. Sin embargo, la puerta se les cerró en la cara antes de lo esperado.

Según reveló el periodista Cristián “Tomate” Alvarado a través de su cuenta de X, “Aníbal Mosa llamó a Claudio Baeza para reforzar a Colo Colo”, confirmando que el nombre del volante formado en Macul podría -o más bien hubo la intención- de traerlo de vuelta.

El propio comunicador agregó que “el jugador se mostró motivado con la opción”, dejando en evidencia que el interés no fue unilateral y que el mediocampista veía con buenos ojos un eventual retorno al club donde se formó.

Colo Colo llamó directamente a Claudio Baeza, pero en Vélez se negaron a dejarlo partir. (Foto: Photosport)

La intención desde Blanco y Negro iba en serio. De acuerdo a la misma fuente, “Colo Colo estaba dispuesto a pagar un monto importante por Baeza”, lo que demuestra que la dirigencia alba buscó un refuerzo de peso para el mediocampo.

Sin embargo, la respuesta desde Argentina fue categórica. El comunicador detalló finalmente que desde el ‘Fortín’ declararon a ‘Serrucho’ como jugador intransferible, cerrando de inmediato cualquier margen de negociación.

Todo esto se conoció el mismo día en que Colo Colo oficializó a Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán, y horas después de que Aníbal Mosa confirmara públicamente que el club irá por más refuerzos. Claudio Baeza asomó como una opción real, pero desde el ‘Fortín’ frenaron en seco un regreso que, por ahora, deberá seguir esperando.

DATOS CLAVE

Aníbal Mosa contactó personalmente a Claudio Baeza para concretar su regreso a Colo Colo, y el jugador se mostró motivado con la propuesta.

A pesar de que la dirigencia alba estaba dispuesta a realizar una inversión económica importante, la operación fue frenada en seco desde Argentina.