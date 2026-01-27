Colo Colo atraviesa un momento de reconstrucción deportiva luego de un 2025 para el olvido, en el que no solo quedó fuera de la pelea por el título, sino que además no logró clasificar a ningún torneo internacional para la temporada 2026.

En ese escenario, la dirigencia de Blanco y Negro en conjunto con el entrenador Fernando Ortiz se ha movido con fuerza en el mercado de fichajes con el objetivo de volver a ser protagonista en el plano local y armar un plantel competitivo que permita recuperar terreno perdido.

Uno de los nombres que ha comenzado a tomar fuerza en las últimas horas es el de Diego Valdés, volante chileno que actualmente milita en Vélez Sarsfield y que ya tuvo pasos destacados por el fútbol mexicano y por la Selección Chilena.

Diego Valdés fue dirigido por Fernando Ortiz en el América de México | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

En Argentina advierten que Diego Valdés estaría casi listo en Colo Colo

La opción de que el formado en Audax Italiano vista la camiseta del Cacique sumó un nuevo capítulo luego de que en Argentina entregaran detalles claves sobre la postura de Vélez Sarsfield frente a una eventual negociación.

Según revelaron en el programa partidario Pasión Fortinera, desde el Fortín no existiría una oposición firme para dejar partir al mediocampista chileno.

“Los dirigentes no van a poner ninguna ramita para estorbar la negociación, porque lo trajeron para competir en la Copa Libertadores de América y Vélez no tiene competencia internacional. No estarían en desacuerdo para desprenderse del jugador”, señalaron en el espacio radial.

Además, desde el mismo programa aseguraron que Guillermo Barros Schelotto, técnico del Fortín, tampoco estaría del todo convencido de retener al volante nacional. “El técnico tampoco se va a volver loco por retenerlo. La oferta es un préstamo por un año con una opción de compra de 1 millón 400 mil dólares”, detallaron.

De esta manera, la opción de que Valdés arribe al Estadio Monumental comienza a tomar forma concreta, por lo que habrá que esperar hasta este miércoles para ver si hay novedades en la reunión de directorio de Blanco y Negro.

En síntesis…

Diego Valdés vuelve a sonar con fuerza en Colo Colo luego de que en Argentina revelaran que Vélez Sarsfield no se opondrá a su salida.