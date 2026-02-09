Vélez Sarsfield consiguió un verdadero triunfazo 2-1 ante Boca Juniors por el Torneo de Apertura argentino donde la gran figura del conjunto de Liniers fue Diego Valdés, quien se lució con dos asistencias en la victoria ante el Xeneize.

El ex América le entregó dos pases gol a Matías Pellegrini para sellar el triunfo ante Boca. La actuación de Valdés, uno de los más resistidos por la hinchada de la selección chilena en el último ciclo de Ricardo Gareca, le valieron tremendos elogios de su entrenador Guillermo Barros Schelotto.

En conferencia de prensa, el entrenador de Vélez no dudó en aplaudir el desempeño del formado en Audax Italiano: “Lo veo muy bien, es un tipo con mucha trayectoria y madurez deportiva”, lanzó el exreferente de Boca.

Diego Valdés fue la gran figura en el triunfo de Vélez ante Boca (Instagram).

“Entiende el juego como pocos, lo mismo que Lanzini. Se entienden muy bien entre ellos, con los dos en el campo logramos dominar al rival a través del juego”, dijo Schelotto en referencia al compañero de Valdés, Manuel Lanzini.

“Son dos jugadores que tienen un montón de condiciones individuales muy buenas para cualquier entrenador, con gol, pelota quieta, pausa, imaginación. Dos futbolistas notables”, agregó.

El adiestrador destacó el proceso de Valdés en Vélez Sarsfield, marcado en un comienzo por las lesiones, y por lo mismo, aplaudió su regularidad: “Uno lo ha acompañado en los momentos malos como las lesiones, pero el mérito individual es altamente provocado por ellos mismos… A Diego uno lo ha acompañado en los momentos malos como las lesiones, pero el mérito individual es altamente provocado por ellos mismos”, cerró.

