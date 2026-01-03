Lo que parecía un adiós definitivo hace unos meses, hoy podría transformarse en un “hasta pronto”. Damián Pizarro, quien partió con la ilusión de conquistar Italia, vive un presente complejo en el Udinese.

La falta de adaptación y la feroz competencia en el ataque del equipo de Friuli han llevado a la dirigencia italiana a evaluar un préstamo, y el primer nombre en la lista es, lógicamente, Colo Colo.

Desde Udine el mensaje es claro: necesitan que Damián juegue. El joven atacante es considerado un patrimonio del club, pero tenerlo en la banca (o fuera de las citaciones) está frenando su progresión.

Según reporta Tutto Udinese, el cuadro italiano ve con buenos ojos que Pizarro regrese a Chile por seis meses o un año para recuperar confianza y rodaje competitivo.

“Todo apunta a que ahora en enero se romperá la cesión de Pizarro en el Le Havre, con el ariete regresando al Udinese, aunque no para quedarse. La idea del club es volver a cederlo a otro equipo europeo, aunque el interés más firme llega desde Chile”, publica el medio italiano este 3 de enero.

Fernando Ortiz es pieza clave para la vuelta de Damián Pizarro a Colo Colo.

Para Fernando Ortiz esta podría ser una buena noticia, su regreso le daría una variante ofensiva de élite para pelear los torneos nacionales que tiene Colo Colo en 2026.

El factor emocional y deportivo

Para Damián Pizarro, volver al Monumental sería la oportunidad de reencontrarse con su mejor versión. En Macul conocen sus movimientos y, lo más importante, tiene el respaldo de una hinchada que lo vio crecer. Además, su retorno le permitiría estar en el radar directo de La Roja, algo vital en un año de definiciones.

La pelota ahora está en la cancha de Blanco y Negro. Si logran acordar el pago del sueldo con el Udinese, el “hijo pródigo” podría estar cruzando el Atlántico más pronto de lo esperado para ser presentado en el Estadio Monumental.