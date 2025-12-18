Colo Colo sigue moviéndose con intensidad en el mercado de fichajes 2026 y uno de los nombres que vuelve a rondar fuerte por Macul es el de Damián Pizarro. El delantero formado en Pedrero, hoy en Europa, fue recientemente ofrecido al club albo, abriendo una puerta inesperada a su regreso justo cuando el ‘Cacique’ busca alternativas para potenciar su ataque de cara a una temporada sin competencias internacionales.

El joven ariete, que partió a Udinese a mediados de 2024, no ha logrado consolidarse en el Viejo Continente y esa falta de continuidad terminó por reactivar el interés de su entorno en un retorno al Monumental. Ante ese escenario, la gerencia deportiva de Blanco y Negro estudia el caso con calma, aunque la operación ya comenzó a tomar forma durante los últimos días.

De acuerdo a lo informado por Christopher Brandt en ESPN FShow, Pizarro tiene prácticamente encaminado su regreso a Colo Colo y la definición podría llegar en el directorio programado para este viernes 19 de diciembre. La reunión será clave, pues en ella se revisará formalmente la propuesta acercada por su representación.

Damián Pizarro estaría muy cerca de regresar a Colo Colo. (Foto: Getty)

La decisión, sin embargo, no está en manos de la mesa directiva ni del área deportiva. Según el mismo reporte, el movimiento depende única y exclusivamente de la aprobación de Fernando Ortiz. El entrenador argentino tendrá la última palabra respecto a si el club avanza o no en la incorporación del exseleccionado Sub 20.

El “Tano” ha pedido un plantel competitivo para el campeonato local, pero también un grupo equilibrado y sin excesos en posiciones específicas, por lo que su evaluación sobre el retorno de Pizarro será determinante. De su visto bueno dependerá que el atacante vuelva a vestir la camiseta alba en 2026.

El duro panorama de Damián Pizarro en Europa

El argumento principal de quienes impulsan su retorno es claro: Pizarro necesita jugar. Desde que llegó a Udinese sumó apenas 29 minutos en tres partidos, y su posterior préstamo al Le Havre no mejoró el panorama. En Francia sólo acumuló 26 minutos repartidos en dos encuentros, siempre entrando desde el banco.

El difícil presente del delantero llevó a su agencia a buscarle un destino donde pueda recuperar ritmo y confianza a sus 20 años. Y qué mejor que Colo Colo, club donde se formó y donde dejó buenas sensaciones antes de emigrar al fútbol europeo. Para su entorno, volver al Monumental puede ser el paso adecuado para reimpulsar su carrera.

Así, mientras Blanco y Negro afina detalles del mercado, el retorno de Damián Pizarro queda completamente condicionado al visto bueno de Fernando Ortiz. Si el técnico aprueba la operación, el atacante podría iniciar un nuevo ciclo en Macul, con la misión de recuperar su mejor versión y aportar a un Colo Colo que busca rearmarse con decisión para el 2026.

