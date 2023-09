Colo Colo volverá al ruedo dentro de lo que será el Campeonato Nacional, en la que los ‘Albos’ se verán las caras en esta jornada ante Deportes Copiapó en el Estadio Monumental en uno de los encuentros pendientes que tiene dentro del torneo.

Ya en la previa a este compromiso, el ex futbolista Waldemar Méndez se dio el espacio dentro del programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para desglosar lo que es una gran interrogante dentro del ‘Cacique’, la cuál es sobre la alternancia que tiene en el arco Brayan Cortés, la cuál considera hoy insostenible.

“Yo creo que en esta rotación permanente no he estado de acuerdo, nunca lo he estado. Lo de Cortés en la Selección da por tierra toda especulación. Cortés hoy por hoy es el mejor portero del ámbito local”, comenzó señalando Méndez.

Para el otrora golero, en Colo Colo no pueden desperdiciar la chance de aprovechar el gran nivel de Brayan Cortés, en lo que es una parte fundamental dentro del torneo nacional.

Waldemar Méndez pide la titularidad para Brayan Cortés en Colo Colo | Foto: Photosport

“Se está jugando cosas importantes Colo Colo, no puede regalar puntos si alimenta la opción de pelear el Campeonato. Creo que Cortés viene con una confianza de los dos partidos hechos en la Selección, independiente del resultado, en donde Cortés fue prenda de garantía y demostró que es un arquero muy confiable”, explicó.

Para el ‘Walde’, esta situación sin duda que Fernando De Paul podría sufrir con esta importante presión “queda absolutamente expuesto De Paul, le asigna una responsabilidad extra ante cualquier error, que en el puesto de arquero está difícil”.

Finalmente, Méndez avisa de las medidas que podrían tomar desde las interna de Colo Colo, en la que ante la gran proyección de exportación del portero del ‘Cacique’, podrían pedirle al DT en dejarle el arco a Cortés en lo que reste de temporada.

“Yo creo que también la directiva puede presionar al interior al técnico de decir ‘Cortés hoy se vuelve un futuro negocio’ y muy pronto siendo el portero titular de la Selección, yo creo que se va a quedar ahí. La continuidad en el medio local es absolutamente necesaria para poder transferirlo lo antes posible”, cerró.

¿Cuándo volverá a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Colo Colo se enfrentará en esta jornada a Deportes Copiapó en uno de los encuentros pendientes que tiene dentro del Campeonato Nacional a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.