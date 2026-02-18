Colo Colo busca moverse con todo en lo que es este cierre de mercado, en donde el conjunto Fernando Ortiz busca sumar un nuevo fichaje para lo que es la temporada 2026.

La gran prioridad para poder reforzar en el ‘Cacique’ en este cierre de mercado es en el puesto de extremo, situación que buscará quedar zanjada hoy dentro de la dirigencia de Colo Colo, en la que definirán si hay o no un nombre para dicho puesto.

En las últimas horas, se ha conocido un par de nombres que asoman como opción para arribar a Colo Colo, pero por uno de estos, en el ‘Cacique’ recibieron un tremendo portazo.

Uno de los jugadores que ha asomado como opción en Colo Colo ha sido el atacante argentino, Guido Mainero, quien hoy milita en Platense de Argentina y que desde dicho país, han descartado algún acercamiento del ‘Cacique’ por el jugador.

Mainero en su paso por Deportes Iquique | Foto: Photosport

Así lo confirmó en las últimas horas el presidente del conjunto argentino, Sebastián Ordóñez, quien en conversación con Radio ADN dejó en claro que no han existido negociaciones o contactos con Colo Colo por Guido Mainero.

“Por el momento no hemos tenido ningún contacto formal de Colo Colo. No hubo ningún llamado, ni ningún contacto dirigencial”.

“En el caso de que lo tengamos y sea una oferta concreta por parte de la institución, obviamente la analizaremos y daremos una respuesta, pero por el momento no ha llegado nada”, declaró el mandamás.

Se espera en las próximas horas que Colo Colo pueda tener grandes novedades sobre su posible fichaje para este cierre de mercado, en la que Guido Mainero aparece como una de las opciones.

