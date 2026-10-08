Según reveló The Times, la Copa América agarra fuerza para disputarse en Estados Unidos y con un nuevo formato de 20 selecciones.

La Copa América 2028 comienza a tomar forma y Estados Unidos nuevamente aparece como la principal opción para albergar una nueva edición del certamen más antiguo de selecciones.

Según informó The Times, la Conmebol y la Concacaf mantienen conversaciones para que el torneo vuelva a disputarse en territorio estadounidense, tal como ocurrió en 2024 y en la edición Centenario de 2016.

De momento, Estados Unidos se impone como alternativa por sobre Argentina y Ecuador, que también aparecían como posibles sedes. El país norteamericano organizaría nuevamente el torneo después de haber recibido la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

Chile ya sabe lo que es ser campeón en Estados Unidos (Photosport).

La Copa América pasaría de 16 a 20 selecciones

Uno de los principales cambios estaría en el formato de la competencia. La Copa América 2028 pasaría de 16 a 20 selecciones, manteniendo la presencia de los 10 equipos de la Conmebol y ampliando la participación de Concacaf.

La idea contempla seis selecciones de Concacaf y cuatro invitados, aunque todavía no está definido el mecanismo de clasificación ni la distribución de esos cupos adicionales.

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Cuatro invitados y sin selecciones europeas

La presencia de cuatro selecciones invitadas también marcaría una novedad para la Copa América 2028. En esta oportunidad, no serían equipos europeos, debido a que el torneo coincidiría en calendario con la Eurocopa.

De esta manera, Estados Unidos aparece como la sede que toma ventaja para una Copa América que tendría un formato ampliado y una mayor presencia de selecciones de Concacaf. Además, el torneo coincidiría con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, otro de los grandes eventos deportivos que tendrá lugar ese año en territorio estadounidense.

🇺🇸 | Estados Unidos vuelve a tomar fuerza como sede de la Copa América 2028.



Según reportes de The Times, el torneo podría ampliarse de 16 a 20 selecciones, con equipos de CONMEBOL y Concacaf. pic.twitter.com/CD4qzyEw7N — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 8, 2026