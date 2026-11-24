La Conmebol confirmó que Estados Unidos volverá a recibir la Copa América. A través de sus canales oficiales, la organización anunció que el gigante norteamericano será nuevamente el escenario del torneo de selecciones más antiguo del planeta, que celebrará su edición número 49 en 2028.

“¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta”, comunicó la cuenta oficial del certamen.

La competencia se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028 y contará con 16 selecciones participantes. Serán los diez países integrantes de la CONMEBOL, entre ellos Chile, además de seis representantes de la Concacaf.

Copa América 2028 (Photo by Wagner Meier/Getty Images).

Si bien no está confirmado, se presume que los equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe conseguirán sus cupos a través de la Copa Oro 2027, por lo que deberán clasificar mediante sus resultados deportivos en ese certamen.

Esta será la tercera vez que Estados Unidos organice la Copa América, luego de las ediciones de 2016 y 2024. En la primera de ellas, Chile se consagró campeón tras vencer a Argentina en la definición por penales, mientras que en la última el título quedó en manos de la Albiceleste.

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