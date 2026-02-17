El estreno de los equipos chilenos en la Copa Libertadores 2026 no fue el esperado. Huachipato, bajo la conducción técnica de Jaime García, tropezó en su visita a Venezuela tras caer por 1-0 ante Carabobo en el duelo de ida por la segunda fase previa del certamen.

El conjunto de Talcahuano, que ha mostrado un nivel protagónico en el torneo local, no logró traducir ese buen presente en el Estadio Misael Delgado y regresará al país con la obligación de remontar la serie.

Desde el silbatazo inicial, el elenco “Granate” impuso sus condiciones y asfixió la salida de los pupilos de García. La presión alta de Carabobo desdibujó rápidamente el esquema táctico que los Acereros suelen lucir en la Liga de Primera, obligando al equipo chileno a replegarse y priorizar el orden defensivo sobre la gestación de juego ofensivo. Durante la primera media hora, Huachipato se vio inconexo y con serias dificultades para sostener la posesión del balón.

La resistencia nacional se quebró a los 35 minutos de la primera etapa. Tras una desatención en la marca dentro del área, Edson Tortolero encontró un balón servido y, con una definición de primera, batió la portería visitante para decretar el 1-0 definitivo. El gol fue un golpe anímico para los chilenos, que hasta ese momento intentaban acomodarse al ritmo del partido pero carecían de profundidad para inquietar al meta rival.

Huachipato no pudo ante Carabobo

En el complemento, Jaime García intentó mover las piezas para recuperar el protagonismo, pero Carabobo se mostró sólido en todas sus líneas. Huachipato buscó las bandas y recurrió al juego directo, sin embargo, la falta de precisión en el último tercio del campo fue una constante. A pesar del esfuerzo físico de los volantes, la escuadra nacional nunca encontró la llave para abrir una defensa venezolana que supo administrar la ventaja con oficio.

El tramo final del encuentro trajo una luz de esperanza para los Acereros cuando, a los 85 minutos, el juez expulsó a Juan Pérez tras una fuerte entrada. Con un hombre más en cancha, Huachipato volcó todas sus naves al ataque en busca del empate agónico, pero el tiempo y la falta de claridad le jugaron en contra. Carabobo se cerró herméticamente y logró sostener el resultado positivo a pesar del asedio final de los visitantes.

Este resultado deja a Huachipato en una posición incómoda, sin embargo, no todo es desolador para el equipo de la usina, ya que la llave se definirá en el Estadio Huachipato de Talcahuano. La localía y la ausencia del expulsado Pérez en el equipo venezolano son factores que ilusionan al cuerpo técnico y a la hinchada con una posible clasificación a la siguiente ronda.

Jaime García tendrá una semana clave para ajustar las piezas y recuperar la intensidad que ha caracterizado a su equipo en Chile. La efectividad frente al arco será el tema principal a trabajar, pues en instancias internacionales los errores se pagan caro y el tiempo de reacción es limitado. El equipo necesita volver a ser ese “Acerero” agresivo y dinámico que somete a sus rivales desde el minuto uno para poder revertir la cuenta mínima.

Video: El gol de Carabobo

