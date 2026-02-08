Jaime García no escondió su satisfacción tras derrotar 2-1 a Universidad de Chile en el CAP de Talcahuano por la fecha 2 de la Liga de Primera. Los acereros lograron su primer triunfo en el torneo tras la caída ante Cobresal en la primera jornada.

Fiel a su estilo, el entrenador del conjunto de Talcahuano tuvo fuertes palabras para sus dirigidos y sobre todo para los más jóvenes del plantel como el caso del arquero Sebastián Mella, de 20 años, quien debutó en el arco siderúrgico, y de Maximiliano Gutiérrez, autor de un gol y figura contra la U.

Fuerte mensaje de Jaime García a los jugadores más jóvenes de Huachipato

En conferencia de prensa, el ex entrenador de Ñublense y Santiago Wanderers no se guardó nada para mandarle un feroz aviso a sus jugadores. Primero, le dedicó palabras a Mella, a quien le aconsejó “seguir en silencio bajo la disposición mía”.

Sobre un posible llamado a la selección chilena del joven guardameta, el técnico señaló que “depende de él, depende de él que tenga una tranquilidad mental que no se le vayan los humos”.

“Estoy muy pendiente de ellos, de bajarlos de la azotea y mandarlos al tiro al primer piso. Es un trabajo difícil porque yo estoy tres, cuatro horas trabajando con ellos y lo único con lo que los sostengo es con esto, con ese tipo de cosas, dándole responsabilidad en el arco”, recalcó.

Maxi Gutiérrez anotó un golazo contra la U en el triunfo de Huachipato (Photosport).

Palabras para Maxi Gutiérrez: “Lo invito a trabajar…”

El adiestrador también se refirió a Maxi Gutiérrez. “Tiene que seguir trabajando. A él le faltan pequeñas cosas. Es un chico que siempre está dispuesto a trabajar, es un cabro muy bueno, de aquí arriba (de la cabeza) es extraordinario, tiene clarito la función que cumple, pero yo lo invito a trabajar porque si él no trabaja lo que le falta no va a llegar nunca. Él tiene que trabajar otras cosas, yo creo que lo hizo muy bien de seguir acá. En su momento, creo que pudo dar un salto gigantesco, pero tenemos que tratar de mantener un equilibrio con los jóvenes, porque a veces las luces lo empiezan a encandilar y él no”, reconoció.

Luego, y a modo de conclusión, el DT le rayó la cancha a los más jóvenes del plantel acerero: “Acá hay un factor súper importante, que el plantel lo mando yo. A mí nadie me dice quién tiene que jugar, por qué va a jugar este y por qué este no. Aquí mando yo… Cuando pasa eso, es cuando los jugadores se dejan y se desentrenan, porque a veces piensan que mandan ellos, entonces yo tengo ese nexo con ellos de poder guiarlos tanto en lo profesional como personal”.

“Entonces tiene que ser parejito. Nosotros necesitamos jugadores que piensen, que analicen su momento, que las luces no lo encandilen, que de esos tenemos mucho, pero al final llegan poco”, cerró.