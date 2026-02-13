Huachipato agarra vuelo y se encarama en la parte alta de la tabla de posiciones tras derrotar con contundencia a Everton por 3-0 como visitante en el arranque de la Fecha 3 de la Liga de Primera.

El conjunto ‘Acerero’ inclinó la balanza a su favor en el segundo tiempo tras una primera parte donde Everton se vio superior por varios pasajes. A los 51’ y a los 56’, la gran figura Maximiliano Gutiérrez comenzaron a escribir el triunfo de los siderúrgicos.

Maximiliano Gutiérrez fue la gran figura de Huachipato ante Everton (Photosport).

Primero con un violento remate de media distancia que dejó sin opciones al portero Ignacio González, y luego un rápido ataque que el canterano selló con un larga gambeta para decretar el 2-0.

A los 89’, Mario Briceño pondría la guinda de la torta: feroz contragolpe tras un tiro libre de Everton que el exUniversidad de Chile y La Serena capitalizó con un soberbio remate de primera dentro del área.

Con este triunfo, Huachipato se ubica en la primera posición y dormirá como puntero este viernes con 6 puntos junto a Unión La Calera y O’Higgins. En tanto, Everton llegó a tres derrotas consecutivas y quedó colista absoluto con 0 puntos.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera