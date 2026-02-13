Huachipato agarra vuelo y se encarama en la parte alta de la tabla de posiciones tras derrotar con contundencia a Everton por 3-0 como visitante en el arranque de la Fecha 3 de la Liga de Primera.
El conjunto ‘Acerero’ inclinó la balanza a su favor en el segundo tiempo tras una primera parte donde Everton se vio superior por varios pasajes. A los 51’ y a los 56’, la gran figura Maximiliano Gutiérrez comenzaron a escribir el triunfo de los siderúrgicos.
Primero con un violento remate de media distancia que dejó sin opciones al portero Ignacio González, y luego un rápido ataque que el canterano selló con un larga gambeta para decretar el 2-0.
A los 89’, Mario Briceño pondría la guinda de la torta: feroz contragolpe tras un tiro libre de Everton que el exUniversidad de Chile y La Serena capitalizó con un soberbio remate de primera dentro del área.
Con este triunfo, Huachipato se ubica en la primera posición y dormirá como puntero este viernes con 6 puntos junto a Unión La Calera y O’Higgins. En tanto, Everton llegó a tres derrotas consecutivas y quedó colista absoluto con 0 puntos.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
|POS
|CLUB
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|Huachipato
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|2
|U. La Calera
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|3
|O’Higgins
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|4
|Audax Italiano
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|5
|U. Católica
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|6
|Deportes Limache
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|7
|Coquimbo Unido
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|8
|Colo-Colo
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|9
|Cobresal
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|10
|Univ. Concepción
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
|11
|Ñublense
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|12
|La Serena
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|13
|U. de Chile
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|14
|Palestino
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|15
|Concepción
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|16
|Everton
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|-6
|0