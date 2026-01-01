Nicolás Guerra volvió a Universidad de Chile en 2023 luego de su paso por Ñublense donde precisamente conoció a Jaime García, DT que lo dirigió en el cuadro de Chillán.

El delantero no renovó su contrato con los azules y está en busca de un nuevo club para la temporada 2026 siendo uno de los jugadores que están en el mercado de fichajes.

BOLAVIP conversa con Jaime García, el que se refiere a Guerra con mucho cariño y frente a la interrogante de darle un consejo al atacante, responde que “es que es raro, como yo lo dirigí, viene muy de cerca, yo creo que lo primero es que vaya donde él sea feliz, porque él saca su mayor rendimiento donde él está feliz, donde él se siente querido”

El actual estratega de Huachipato agrega que “ojo, que no tiene nada que ver con ser luchador, es un cabro súper profesional, un cabro súper aguerrido, aperrado, él se adapta a las condiciones, él se adapta si hay tres o cuatro jugadores más arriba de él”.

García es claro con lo que que quiere para Guerra. “Quiero que él vuelve a ser lo que un poco le trabajé y él trabajó, su carácter yo creo que lo ha ido trabajando con el tiempo. Quiero que vuelva a creer en sí mismo”, asegura.

Como un buen conocedor del atacante, el estratega indica que “yo siento que Nico es un jugador que le ha costado harto, yo creo que él tiene que ir donde él va a ser feliz, donde él, independiente sea titular o no titular, él necesita ese abrazo, él necesita ese reto, él necesita esa conversación privada”.

Jaime García habla en extenso su pupilo Nicolás Guerra.

La filosofía de Jaime García

“Lo que yo siempre digo, pues hay jugadores de distintas formas, hay jugadores que tienes que retarlos, zamarrearlos, guardar un poquito de distancia, hay distintos… Eso es un poco el manejo, yo creo que cada técnico tiene, cada líder lo maneja a su manera”, afirma

Jaime García apuesta por ex Universidad de Chile: “Nicolás Guerra es un jugador al que se le puede sacar mucho provecho donde él sienta que está cómodo, está libre, que se siente necesario para el equipo, no siempre siendo titular. Hay que demostrarle también, cuando no es titular, hay que demostrarle que él es necesario para el equipo no siendo titular, porque a veces no siendo titular apuras al titular para que el equipo logre mucho más cosas”.

En esa misma línea aporta que “cuando él lo hace sentir parte del proceso, reitero yo creo que él tiene que ir donde él sea feliz, donde él vaya y se sienta querido, más allá de darle y decirle tú vas a ser titular, no, si las cosas se tienen que ganar y él lo tiene clarito porque siempre él ha luchado”.

¿Fue Jaime García el que le sacó más rendimiento a Nicolás Guerra?

Pero mira, más allá de eso, yo a él lo vi con ganas de hacer las cosas, con hartas cosas que en su momento él traía, ahí es cuando digo que el jugador se deja trabajar, cuando el jugador se deja trabajar, siempre los técnicos te dejamos cosas, unos más, otros menos, en él sentí que tenía que llegar un poquito más profundo, (desde su carácter para arriba y es un tipo súper trabajable,