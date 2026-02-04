Alianza Lima se estrena en Copa Libertadores ante el debutante Club Sportivo 2 de Mayo de Paraguay por la Fase 1 del certamen continental. El conjunto peruano se fue al descanso 0-0 ante el ‘Gallo Norteño’ tras un intenso primer tiempo que terminó 0-0.

Si bien los incaicos sufrieron con un par de llegadas del elenco local, con el correr de los minutos se crearon las mejores ocasiones de gol, aunque la falta de finiquito de Federico Girotti les pasó la cuenta a los dirigidos por Pablo Guede.

Una de las grandes novedades en el estreno copero de Alianza Lima es el debut en el once titular de Esteban Pavez quien tras dejar Colo Colo hace una semana, no tuvo reparos en arrancar desde el primer minutos ante el conjunto guaraní.

Eso sí, el desempeño del exfutbolista del Cacique dejó más que preocupados a los hinchas del elenco ‘Íntimo’ quienes llenaron de críticas al ‘Huesi’ en redes sociales donde literalmente lo trataron de lento e incluso pidieron que Guede lo sentara en la banca para el segundo tiempo.

Esteban Pavez en el arranque de Alianza Lima para enfrentar a 2 de Mayo (@AlianzaLima).

Duras críticas para Esteban Pavez en Copa Libertadores