La pelea entre Juan Cristóbal Guarello y Francis Cagigao hace casi dos semanas en radio ADN sigue dando de qué hablar, toda vez que en el aire quedaron unos audios de Whatsapp que daban a entender que Luka Tudor le hizo una especie de “encerrona” al comunicador antes de la llegada del Director Deportivo Nacional de La Roja al espacio radial.

Esa teoría fue tajantemente desmentida por Guarello el viernes pasado, quien aseguró que nunca hubo una encerrona por parte de Tudor e incluso pidió que se dejara en paz al ex jugador de Universidad Católica y hoy por hoy panelista de distintos espacios deportivos.

Ahora, fue el turno de Tudor de alzar la voz con Las Últimas Noticias y habló absolutamente de toda la “pelea” con Guarello y anticipó que ya veía un quiebre: “Esto fue distinto porque el invitado estuvo una hora y media. Fue larga la discusión, fue jodida. Yo en el fondo quería preguntar mucho del fútbol joven. Fue tenso, pero estaba tranquilo y tratando de preguntar y también de pararla para que nos escucháramos. No se pudo, no se controló y eso es lo que no me gustó, que quedáramos como un programa que no supimos manejar”.

La presencia de Cagigao desencadenó todo.

“Una de las cosas que no tengo es ir por detrás y lo he demostrado durante toda mi vida. Discutí mucho con Bielsa y con Pellegrini por temas futbolísticos. Me equivoqué con ellos porque yo me doy cuenta de que los entrenadores quieren lo mejor para sus equipos. Eso no quiere decir que me sentí mal. El inconsciente te pasa la factura, estuve sangrando de las fosas nasales durante una hora y tenía la presión pésima”, dijo negando cualquier tipo de encerrona a Guarello.

El ex futbolista sinceró sus sensaciones tras todo lo ocurrido: “Me da pena todo lo que pasó. Ese grupo era muy bueno. Creo que había algo choro, fuerte, potente. Yo no era amigo de todo el mundo, pero tú puedes llamar y te aseguro que la gran mayoría te va a decir, sacando este evento, lo que soy como persona. Y algunos no lo sabían. Y cuando me comuniqué les dije que no tenían toda la información y se dieron cuenta de lo que pasó. Me han llamado varias personas”, aseguró Tudor.

De esta manera, Luka Tudor le pone un punto final al round entre Guarello y él, donde ambos desmintieron cualquier tipo de “encerrona” por parte del ex futbolista y este último terminó agradeciéndole a Guarello por sus palabras en donde aseguraba que Tudor no tenía nada que ver en la dura pelea que se desencadenó.