Periodista argentino aún no supera al bicampeón de América: "No es lo mismo ser segundo ante Alemania o Francia que ante Chile"

La Selección Argentina está ad portas de disputar su sexta final de un Mundial de la FIFA, en donde buscará conseguir su tercer título enfrentando nada más ni nada menos que a Francia, el vigente campeón de Rusia 2018.

Pese a que en Argentina se vive con alegría y expectación lo que pueda pasar esta tarde en Doha, el periodista Flavio Azzaro usó su canal de Youtube para hablar del fracaso albiceleste en los últimos años y, cómo no, se acordó de La Roja.

Una imagen que Azzaro aún no puede superar. | Foto: Agencia UNO

“Para clasificar un fracaso es la forma. Uno fracasa cuando no dio todo, cuando te pasaron por arriba, cuando te comes 4 goles, cuando el rival se impone física, mental y futbolísticamente. No si ganaste o perdiste 1-0, no”, aseguró.

Azzaro sigue latente con el bicampeón de América en 2015 y 2016: “Yo no la veo por ahí. Siempre hablé de la forma y a mí me calentaba la forma, no salir segundo. Por supuesto que no es lo mismo ser segundo de Francia que de Chile, no es lo mismo ser segundo de Alemania que haber salido segundo de vuelta de Chile, porque dos veces saliste segundo de Chile”.

En el cierre, el comunicador aseguró que “Yo no tengo ese miedo a decir que salir segundo es una cagada, no. No lo tengo, para mí salir segundo es un bajón total, te vas triste, te quieres cortar los huevos”.