Fernanda Pinilla es una de las grandes figuras de Universidad de Chile Femenino, club al cual retorno después de casi dos años jugando en España. Su vasta experiencia le hicieron a la nacida en Puente Alto rápidamente ganarse el respeto de sus compañeras y ser elegida como la portadora de la jineta de capitán.

Pero el paso de Pinilla por la Selección Chilena Femenina no ha sido de los mejores, esto porque no ha sido una de las recurrentes en las nóminas de José Letelier hasta la fecha al no ser del todo el gusto del entrenador y en 2019 se generó un debate por su no convocatoria al Mundial.

Recordar que "La Científica" tampoco estuvo presente en la Copa América de Colombia, situación que también invitó a muchos hinchas nacionales a elaborar teorías conspirativas sobre su ausencia.

Esta vez, la jugadora de 28 años fue invitada al programa ESPN FShow, en el cual tuvo que responder un complicado cuestionario y fue ahí que se le preguntó: ¿Ganar la Libertadores con la U o la Copa América con la Roja?

Pinilla tiene una deuda pendiente con la Roja Femenina

"Ganar la Copa Libertadores con la U. Creo que en el fútbol es de momentos y en este momento de mi vida me encuentro con toda la energía por lo que es mi club y lo voy a poner sobretodo y si me das a escoger prefiero ganar la Copa Libertadores con la U", respondió tajantemente la capitana azul.

Esta respuesta generó el asombro de todos los presentes en el programa deportivo y de los hinchas en redes sociales.