Revisa como quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera tras el U. de Concepción vs O'Higgins.

Universidad de Concepción y O’Higgins de Rancagua tuvieron un duelo de alto impacto dentro de la Liga de Primera, en un compromiso que ambos equipos tenían la urgencia de poder sumar puntos en lo que es la lucha por el descenso.

En lo que fue un apretado duelo, la escuadra de Universidad de Concepción logró sumar tres puntos de oro en su lucha por mantener la categoría, al vencer por 3-2 a O’Higgins de Rancagua.

Con este resultado, el conjunto del ‘Campanil’ se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla, pero con 26 unidades, mientras que los ‘Celestes’ también conservan el 12° lugar con 31 puntos.

Para la próxima fecha, Universidad de Concepción recibirá como local a Ñublense de Chillán, mientras que O’Higgins de Rancagua recibirá en casa a la Universidad de Chile.

Así quedó la tabla en la Liga de Primera