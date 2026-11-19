En Unión Española quedó la grande entre la sociedad anónima y la corporación, terminando con el fin del Estadio Santa Laura como tal.

Una noticia que remece a todo el fútbol chileno se dio a conocer este jueves y que tiene que ver con el cambio de nombre al Estadio Santa Laura de Unión Española.

La Catedral del balompié nacional ha sido rebautizada por la sociedad anónima que administra la institución hispana, luego de un conflicto mayor con la corporación.

Esta última habría registrado a su nombre la denominación histórica del recinto deportivo ubicado en la comuna de Independencia, que ya tenía a su principal sponsor en el nombre: Estadio Santa Laura-SEK.

Ahora pasará a llamarse Estadio Universidad SEK a solas, tal como fue anunciado a través de un extenso comunicado que compartieron desde la Plaza Chacabuco.

“La Corporación es propietaria del 100% de Inmobiliaria y Promotora Unión Española S.A., titular del inmueble del Estadio Santa Laura, que a partir de este momento se llamará únicamente Estadio Universidad SEK, debido a que la propia Corporación ha registrado, sin previo aviso, y exclusivamente a su nombre la marca ‘Santa Laura’, lo que no hace posible por nuestra parte el libre uso del mismo”, expusieron.

El conflicto que divide a Unión Española

Pero el conflicto entre ambas entidades no solo se debe al estadio, sino que desde la Corporación Club Deportivo y Social Unión Española habrían exigido la renuncia del directorio y el gerente general de Unión Española SADP, además de convocar a Junta Extrarodinaria de Accionistas para diciembre.

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Ante aquello, desde la concesionaria le dieron un portazo en la cara, detallando las razones: “La Corporación mantiene una acción de un total de 1.000.000, equivalente al 0,0001% del capital. Esta participación no les confiere facultades para dirigir la sociedad, imponer la remoción de sus administradores o sustituir la voluntad de los órganos competentes”.

Asimismo, completaron el comunicado con un llamado a la colaboración entre ambas partes para sacar a la institución adelante, pues el equipo hoy por hoy está en Primera B y vivirá su segundo año consecutivo en el ascenso, tras no clasificar a liguilla este 2026.

“Nuestra entidad recibe siempre las propuestas que contribuyan, de buena fe, al desarrollo de Unión Española y reconoce la legítima preocupación de sus hinchas, que es la nuestra. Sin embargo, esa preocupación exige información completa, cumplimiento de los contratos, y colaboración efectiva para recuperar el sitial que corresponde a Unión Española dentro del fútbol chileno e internacional”, completaron.

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📝 Comunicado oficial https://t.co/SFf4QaaNUd — Unión Española (@UEoficial) November 19, 2026

El primer partido con el nuevo nombre del Santa Laura será este sábado 21 de noviembre, ya que albergará la final de la Liga de Ascenso entre Cobreloa y San Luis de Quillota, a partir de las 18:30 horas.